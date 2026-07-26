La guerre contre les droits des femmes a commencé

Recul du droit à l'avortement, coupes dans les subventions du Planning familial, discours sur le "réarmement démographique", essor des mouvements masculinistes… Partout dans le monde, les droits reproductifs des femmes sont menacés par une offensive conservatrice, qui se déploie sur les plans politique, médiatique et culturel. Pourquoi ces discours trouvent-ils un écho grandissant ? Que révèlent-ils de l'état de nos démocraties ? Et comment défendre le droit des femmes à disposer librement de leur corps ? Dans ce nouvel épisode d'OSAP, nous recevons Bettina Zourli, militante féministe et autrice de "Notre corps, leur choix ?" (éditions Payot). Dans cet essai, elle analyse le backlash antiféministe qui s'est accéléré après #MeToo et montre comment les droits reproductifs sont devenus un terrain de bataille politique. Elle revient notamment sur les reculs observés aux États-Unis comme en Europe, les attaques visant le Planning familial, la montée des discours masculinistes sur les réseaux sociaux, ainsi que le rôle des responsables politiques, des médias et des influenceurs dans la diffusion de ces idées. Elle évoque également les formes de résistance qui s'organisent, et explique pourquoi on peut encore espérer préserver et élargir ces droits fondamentaux.